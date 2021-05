Warszawa. Jest pozwolenie na budowę tramwaju na Kasprzaka

Warszawa. Siedem firm w przetargu

Znane są już oferty przetargowe. Do przetargu zgłosiło się siedem firm. Sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu na inwestycję, który wynosi nieco ponad 240 mln zł brutto. Część firm pod koniec kwietnia złożyła odwołania od decyzji komisji przetargowej Tramwajów Warszawskich. Sprawę rozpatruję Krajowa Izba Odwoławcza, a termin wyznaczenia rozprawy minął 10 maja. Termin, jako instrukcja wynika z ustawy. Potencjalni wykonawcy na koniec przystąpią do aukcji elektronicznej, co pozwoli na obniżenie zaproponowanych cen.