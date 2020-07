Warszawa. Jest umowa na modernizację boiska przy SP nr 387 na Woli

Kolejne inwestycje finansowane z 6. edycji Budżetu Obywatelskiego na Woli znalazły już swoich wykonawców. Właśnie podpisano umowę z firmą Eversport sp. z o.o. na modernizację boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 387. Koszt inwestycji to niemal 610 tys. złotych.

- Głównym elementem modernizacji obiektu sportowego będzie wymiana zdewastowanej murawy na nową sztuczną trawę o powierzchni ponad 2000 m2, zamontowanie 2 głównych bramek oraz 4 usytuowanych w poprzek boiska, co umożliwi grę dwóm grupom jednocześnie. Do dyspozycji użytkowników zostaną oddane także wiaty boiskowe, a całość będą otaczały piłkochwyty. Na terenie przylegającym do boiska ma zostać zasiana naturalna murawa, a całość zostanie odwodniona liniowo – wyliczył radny dzielnicy Wola Marcin Hoffman.