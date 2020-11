Warszawa. Jest umowa na przebudowę ul. Meissnera. Wiemy, co się zmieni na Gocławiu

Warszawa. Zmiany w parkowaniu. Olbrzymia liczba interwencji

Drogowcy podają, że w okresie od października do poniedziałku w ubiegłym tygodniu tylko na ul. Meissnera doszło do 137 interwencji Straży Miejskiej. Natomiast na ulicach Abrahama i Umińskiego w tym samym czasie interwencji było 360.

"Na tzw. obwodnicy Gocławia parkowanie utrzymamy, ale w uporządkowanej formie, co pozwoli na stworzenie wielu nowych miejsc parkingowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa w rejonie nieosygnalizowanych przejść dla pieszych. Cały ciąg ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego zostanie zwężony z dwóch pasów do jednego. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, na obecnym skrajnym prawym pasie zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe" – tłumaczy ZDM.