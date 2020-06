Warszawa. Jest umowa na rozbudowę Szpitala Bielańskiego

Jak podaje stołeczny ratusz modernizacja tej placówki to pierwszy miejski projekt realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm STRABAG Sp . z o.o. i Ed. Zueblin A.G. Koszt rozbudowy Szpitala Bielańskiego to około 196 mln złotych. Inwestycję sfinansuje w całości miasto.

Warszawa inwestuje w służbę zdrowia

"Nowoczesne szpitale, wysokiej jakości sprzęt medyczny i profesjonalna opieka – to faktyczne działania miasta podejmowane na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców" – powiedział Rafał Trzaskowski , prezydent stolicy.

Szpital Bielański. Co się zmieni?

"Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego to pierwszy w Warszawie i jedyny w Polsce obiekt tego typu, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling. Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu oraz platformy komunikacyjnej, co pozwala na zarządzanie pracami projektowymi, realizacyjnymi i prowadzeniem dokumentacji" – powiedział Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG.