Warszawa. Jest zgoda na fotoradary na moście Poniatowskiego

Ruszają zapowiadane zmiany na moście Poniatowskiego, które są odpowiedzią na niebezpieczne zdarzenia drogowe, do których tam dochodzi.

"W drugim zamówieniu okazało się, ze suma jakiej zażądał producent znacząco przekracza budżet. Warszawa była gotowa wydać na urządzenia ok. 1,9 mln złotych, tymczasem jedyna oferta opiewała na ok. 5 mln złotych" – informowali wówczas drogowcy.

W rezultacie ZDM zdecydował się na postawienie na moście Poniatowskiego fotoradarów. Jednak do tego była potrzebna zgoda konserwatora zabytków.

Warszawa. Most Poniatowskiego. Konserwator zabytków wydał zgodę

"Miasto opłaca dodatkowe patrole policji, które kontrolują prędkość na moście, ale to rozwiązanie prowizoryczne. Stąd konieczność montażu automatycznych urządzeń kontroli prędkości. Warszawski samorząd od kilku lat nie może z nich korzystać. Przepisami ustawy to prawo przeniesiono na Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dlatego ZDM zamierza kupić urządzenia i przekazać je w użytkowanie do GITD w ramach systemu CANARD" – podaje portal "Transport-Publiczny".