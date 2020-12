Warszawa. Jeszcze trochę świątecznego biesiadowania. Jadłodzielnie czekają, podziel się nadmiarem

W pierwszy dzień świąt już mamy świadomość: tego wszystkiego nie da się zjeść. I to dobry moment, żeby wybrać się na rodzinny spacer do najbliższej lodówki społecznościowej i zdeponować tam to, czego nie zjemy.

Warszawa. Jadłodzielnie czekają. Podziel się świątecznym nadmiarem Źródło: Foodsharing Warszawa