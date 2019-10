Warszawa. Jeszcze w październiku początek remontu zabytkowego muru getta warszawskiego

Warszawa zaczyna remont zabytkowego muru. Prace renowacyjne fragmentów, które zachowały się między ulicami Sienną i Złotą mają potrwać miesiąc. Ich początek jeszcze w październiku.

Władze Woli podkreślają, że co roku do tej części Warszawy przyjeżdżają setki tysięcy turystów. – Dlatego naszym obowiązkiem jest nadanie temu miejscu wyglądu, który pasowałby do jego rangi historycznej – dodał burmistrz.