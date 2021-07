Warszawa. "Jeszcze w zielone gramy". Odrobina nadziei od Wojciecha Młynarskiego

- Łączył w sobie możliwość przeróżnych rejestrów, czyli coś, co jest talentem niebywałym. Z jednej strony potrafił być filozofem, z drugiej strony potrafił mówić o życiu w sposób liryczny, potrafił być warszawiakiem z krwi i kości. Ale chyba najważniejsze jest to, że myśli z jego piosenek pozostają z nami do dzisiaj, weszły do naszego potocznego języka ­- powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i gospodarz uroczystości, przypominając nie tylko wpisane w codzienny język frazy twórczości Młynarskiego, ale także zwracając uwagę na to, jak ważna dla niego była Warszawa.