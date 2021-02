Warszawa. Już się robią. Nowe pociągi SKM za rok wyjadą na szyny

W nowoczesnych wagonach, które szykują się dla SKM, będzie ponad 1600 miejsc. To 60 procent więcej, niż w Elfach i Impulsach, które teraz obsługują pasażerów SKM. To dobra perspektywa na godziny szczytu, zwłaszcza że miejska kolej obiecuje wypuszczanie podwojonych składów w czasie szczególnego natężenia ruchu pasażerskiego.

Podniesienie komfortu podróży powinno, jak przypuszcza ratusz, zachęcić warszawiaków do rezygnowania z samochodów na rzecz ekologicznej kolei. - Z nowych pociągów skorzysta cała aglomeracja warszawska. Zakup został sfinalizowany przy pomocy funduszy europejskich. Pociągi będą wyposażone w WI-Fi, ładowarki USB czy ratujące życie defibrylatory AED. Co ważne będą dostosowane również do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz opiekunów z dziećmi - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.