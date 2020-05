Warszawa. Kamień węgielny na budowie II linii metra

Warszawa. Kamień węgielny na budowie metra

Urzędnicy przypominają, że na budowę II linii metra na Bemowie podpisana została 15 listopada 2018 r. Obejmuje ona budowę zachodniego odcinka II linii metra od torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza do stacji C4 Powstańców Śląskich. Wartość kontraktu to prawie miliard złotych. Zgodnie z deklaracją wykonawcy prace mają być wykonane w ciągu 36 miesięcy. Oznacza to, że budowa zakończona zostanie w IV kwartale 2021 r. Urząd Miasta podkreśla jednocześnie, że w kierunku zachodnim powstanie ok. 2 km trasy.