Warszawa. Kąpieliska i plaże wokół stolicy. Podpowiadamy, gdzie wypocząć

Warszawa. Kąpieliska i plaże, gdzie wypocząć?

W samej Warszawie chętnych do kąpieli zachęcamy do wizyty nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Znajduje się tam bezpłatne strzeżone przez ratowników WOPR kąpielisko miejskie. Jeśli zaś nie chcemy zostawać w mieście i wolimy wybrać się np. na wycieczkę rowerową pod Warszawę, to warto sprawdzić bezpłatne kąpielisko w Zielonce na tzw. glinkach.

Jeśli możemy wybrać się nieco dalej to dobrym pomysłem będzie wycieczka nad Zalew Zegrzyński. Na dzikiej plaży w Nieporęcie każdy znajdzie coś dla siebie. Plaża choć "dzika" to położona nad strzeżonym kąpieliskiem, a dodatkowo oferuje rozbudowaną infrastrukturę. Znajdziemy tu boiska, molo, kilka barów i wypożyczalnie kajaków, czy rowerów wodnych. Nieopodal w Wieliszewie znajdziemy kolejną piękną plażę idealną dla amatorów opalania. Obok plaży znajduje się pole namiotowe, więc można zostać na dłużej.

Warszawa. Pamiętajmy o bezpieczeństwie

Niestety rok rocznie policja policja donosi o utonięciach, których przyczynami są zazwyczaj nieuwaga, niedostosowywanie się do regulaminu kąpielisk i co najgorsze wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Przypominamy, że warto zrobić wszystko, by wakacyjny relaks nie zakończył się tragedią.