Warszawa. Karambol sześciu pojazdów. Kilometrowe korki

Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze starają się ustalić, co mogło być przyczyną tej sekwencji zdarzeń na drodze do Bielan. I to właśnie podróż w stronę tej dzielnicy może być dla kierowców przemieszczających się w okolicy mostu Północnego trudnym zadaniem. Policja od rana dokładała trudu, by rozładować korek, jaki utworzył się po wydarzeniu, jednak jednocześnie na jezdnię musiały wkroczyć inne służby. Porozbijane wozy niejednokrotnie zostały uszkodzone w takim stopniu, że droga zanieczyszczona była wyciekami paliwa i wody z chłodnic. Płyny na jezdni wymagały natychmiastowej, sprawnej i skutecznej neutralizacji, by w późniejszych godzinach droga mogła być przejezdna i bezpieczna.