Warszawa. Kibicuj mistrzom kabaretu. Można wygrać wejściówki

Warszawa. Kibicuj mistrzom kabaretu. Wystąpią Paranienormalni, Kabaret Hrabi, Chyba i Formacja Zwierzęta. Można wygrać wejściówki.

Przed widzami pojawi się też Formacja Zwierzęta - sceniczny projekt komediowy stworzony przez Bartosza Gajdę, Wojtka Kamińskiego, Karolinkę Kuras, Wojtka Tremiszewskiego i Mimiego Zenknera. To nazwiska znane każdemu, kto od lat śledzi kabaretową scenę, bo to byli członkowie kabaretów Jurki, K2, Limo, Łowcy B, do których dołączyła aktualna członkini Kabaretu Zachodni.