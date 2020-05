Warszawa. Kidawa-Błońska na prezydenta stolicy? Budka: każdy scenariusz jest dopuszczalny

Warszawa. Kidawa-Błońska zastąpi Trzaskowskiego?

– To warszawiacy wybiorą swojego prezydenta. Wierzę, że będzie to wspólne wskazanie Koalicji Obywatelskiej. Za wcześnie, by o tym mówić. Każdy scenariusz jest dopuszczalny. Na razie wygrajmy wybory prezydenckie, a potem zaproponujemy najlepszego kandydata, tak żeby warszawiacy i warszawianki nie mieli wątpliwości, że Warszawa nie wpadnie w ręce no niestety ludzi, którzy nie potrafią miastem zarządzać – powiedział Budka.