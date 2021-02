Jakie powinny być urzędowe mechanizmy pozbawiania honorowego obywatelstwa osób, które okazały się niegodne tych zaszczytów - nad tym zagadnieniem obradowali w czwartek stołeczni radni. Petycję dotyczącą tego trudnego tematu złożyło do rady Razem, odnosząc się do ostatnich skandali seksualnych, jakie stały się udziałem Kościoła katolickiego.

Działacze Partii Razem chcą, by radni zmienili uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy. To dlatego, że w ostatnim czasie wiele osób, które uznawane były za bezwzględne autorytety, zostało skompromitowanych. Chodzi przede wszystkim o duchownych, zajmujących wysokie stanowiska w kościelnej hierarchii.

Warszawa. Kiedy autorytety upadają. Radni o zabieraniu honorowych tytułów

Autorzy wniosku do rady uznają, że przywilej posiadania tytułu nie powinien dotyczyć tych przedstawicieli Kościoła katolickiego, którym udowodnione zostanie ukrywanie przypadków pedofilii, do jakich dochodziło za przyczyną księży. Petycja wymienia konkretne osoby, które powinny być, według Razem, pozbawieni tytułu. To Jan Paweł II, arcybiskup Henryk Hoser, który był wizytatorem apostolskim w Ruandzie i arcybiskup Sławoj Głódź.