Warszawa. Kierował autem nietrzeźwy z narkotykami i nakazem deportacji

Jak poinformował 2 listopada podkom. Robert Koniuszy ze stołecznej policji, kilka minut przed godziną 22:00 podczas rutynowego patrolu ulicy Rakowieckiej, funkcjonariusze zauważyli kierującego samochodem marki Peugeot, który nie przypiętych pasów bezpieczeństwa. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli .

Warszawa. Zatrzymany obywatel Ukrainy przebywał w Polsce nielegalnie

Okazało się, że 34-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. To nie był jednak koniec niespodzianek. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna posiadał przy sobie marihuanę. W związku z przestępstwami, których dopuścił się obywatel Ukrainy, został on zatrzymany i trafił do aresztu, a jego pojazd wylądował na parkingu strzeżonym.