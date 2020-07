Warszawa. Kierowcy boją się jeździć autobusami

- Niewyobrażalne jest to, co się wydarzyło w ciągu kilku ostatnich dni. Wygląda na to, że kierowcy autobusów – po sędziach i nauczycielach – stali się kolejną grupą atakowaną przez rządowe media. Były billboardy o sędziach kradnących kiełbasę, teraz donoszą, że narkomani z niemieckiej firmy kierują autobusami w Warszawie – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Dodaje: na kierowców wylano wiadro pomyj z powodu jednego wypadku. Wszystkich wrzucono do jednego wora. Mamy sygnały, że stołeczni kierowcy są rozżaleni i rozgoryczeni. Boimy się, że zaczną wręcz rezygnować z pracy, a kierowców transportu publicznego brakuje w Warszawie.