Warszawa. Kieszonkowcy w centrum miasta. Policja: kradzieży jest coraz więcej

Przedświąteczna gorączka nabiera tempa. Tłok w centrach handlowych i komunikacji miejskiej będzie coraz większy, a to idealne warunki dla złodziei. Przed kradzieżami w centrum miasta przestrzega jedna z naszych czytelniczek.

Czytelniczkę okradziono w autobusie 118, na Krakowskim Przedmieściu. Zgodnie z jej relacją, "ok. godz. 16:00 do autobusu wsiadły dwie kobiety o urodzie Bułgarek: jedna w wieku ok. 35 lat , druga ok. 45 lat, ubrane w ciemne ubrania".