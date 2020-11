Warszawa. Kilka tysięcy nowych drzew w stolicy. W weekend sadzenie na Żoliborzu

Warszawa. Prawie 4 tys. nowych drzew w stolicy

Koordynatorka ratusza ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyna Glusman zapowiada tej jesieni ponad 3,7 tys. nowych drzew w całym mieście za ponad 6,6 mln zł. Drzewa będą w standardzie warszawskim, czyli o obwodzie pnia ok. 18 cm, wysokie na co najmniej 2,5 m, a razem z koroną - aż na siedem metrów. Do tego przybędą krzewy w pasach przyulicznych o łącznej powierzchni 3,6 hektara, byliny z roślinami cebulowymi (1 ha) i łąki kwietne (8 ha).