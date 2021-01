Warszawa. Kino Tęcza dla Andrzeja Wajdy. Dawna żoliborska kotłownia ma nową misję

"Chcemy, by w budynku przy Suzina znów działy się innowacyjne rzeczy, by miejsce to przyciągało i inspirowało. Mam nadzieję, że kino Tęcza - po gruntowym remoncie i modernizacji - stanie się jednym z ulubionych kulturalnych miejsc warszawianek i warszawiaków. To też najlepszy sposób upamiętnienia Andrzeja Wajdy, wybitnego reżysera, tak mocno związanego z Żoliborzem" - napisała na Facebooku Machnowska-Góra z wydziału kultury stołecznego Ratusza.