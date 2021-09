Warszawa. Kino Wisła i pokaz filmu o Jedwabnem. Premiera z konfliktem

Warszawa. Kino Wisła odwołało pokaz filmu o Jedwabnem? A jednak nie

Informacja o premierze i tematyce filmu oburzyła środowiska filmowe. Media społecznościowe obiegły wpisy, które wyrażają jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Kompozytor muzyki filmowej Antoni Komasa-Łazarkiewicz, zaproponował, by dzwonić do kina Wisła i zawstydzić jego kierownictwo: "wykonam telefon do Kina Wisła z informacją, że jeśli do tego pokazu dojdzie, moja noga w nim więcej nie postanie. Zachęcam Was do tego samego".