Warszawa. Kłopot z tradycją. Spektakularne pożegnanie absolwentów WAT z uczelnią

To, co zdarzyło się po promocji oficerów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, to - jak przekonują przedstawiciele szkoły - to wieloletnia tradycja. Jednak po raz pierwszy została ona skrytykowana w mediach. Wszystko przez to, że ktoś tym razem sfilmował szczególny rytuał pożegnania z uczelnią, polegający na wyrzucaniu przez okna tysięcy przedmiotów.