Warszawa. Kobieta, artystka, podróżniczka. Akty w Elektrowni

"Zdecydowałam się na akt, traktując nagie ciało jako uniwersalny znak prawdy i wykorzystując go jako symbol ponadczasowości. Jednocześnie podjęłam dialog z problemem wykorzystywania nagości i jej uprzedmiotowienia we współczesnym świecie. Starając się przeciwstawić współczesnemu epatowaniu nagością, skupiłam się na podkreśleniu piękna kobiecego ciała i jego metafizycznej mocy dawania życia. Akt jest dla mnie pretekstem do rozważań nad uniwersalnymi zagadnieniami, przed jakimi staje artysta wciąż na nowo. Szczególnie kobieta artystka" - napisała Karolina Zwoniarska w zapowiedzi swojej wystawy.