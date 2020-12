Warszawa. Kolęda "Przybieżeli do Betlejem" dla Powstańców Warszawskich. Powstał teledysk

- Ten rok dobitnie pokazał, że jedną z najważniejszych rzeczy jest móc z kimś dzielić swoje doświadczenia i emocje. I tego najbardziej nam dziś brakuje. Szczególnie teraz, gdy zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Czas spotkania. Czas bycia razem. Czas dzielenia się i wspólnego przeżywania. Samotność w te Święta nie powinna dotknąć nikogo. A na pewno nie pozwolimy, by dotknęła najważniejszych dla nas ludzi – Powstańców. To im zawdzięczamy, że istniejemy, to dla nich działamy i pielęgnujemy pamięć Wydarzeń, a przede wszystkim ludzi. Z Wami i dzięki Wam zawitaliśmy w te Święta do ich domów, by przynieść otuchę i świadectwo naszej obecności i pamięci – czytamy w poście Muzeum Powstania Warszawskiego.