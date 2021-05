Warszawa. Kolejka ciągnie się przez kilka ulic. Nie wszyscy zdążą się zaszczepić

Pani Ewa i Basia stoją w kolejce od godz. 8 rano. - Z tego co wiemy, ludzie stoją już od godz. 4. Chodzi o to, że jest to szczepionka Johnson & Johnson. W Warszawie jest średnia możliwość zaszczepienia się tą szczepionką. Dostępna jest AstraZeneca. Ja się zapisałam do Łodzi, ale stwierdziłam, że jeżeli mam jechać do Łodzi i z powrotem, to tyle samo tu postoję. O akcji dowiedziałyśmy się przez przypadek wczoraj – mówią pani Ewa i Basia.