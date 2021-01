Warszawa. Kolejna awaria, tym razem w Ursusie

Ursus dołączył do listy dzielnic, w których w czwartek doszło do awarii. Veolia Energia Warszawa S.A. wstrzymała dostawy ciepła do budynków przy ul. Jagiełły.

Warszawa. W czwartek w stolicy doszło do kolejnych awarii Źródło: Pixabay