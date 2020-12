Warszawa. Kolejne blokady stolicy. W środę Strajk Generalny

Warszawa. W przyszłym tygodniu połączone siły

Warszawa. Strajk edukacyjny w formie ostrzegawczej

Warszawa. Strajk Generalny 9 grudnia

W środę, 9 grudnia aktywiści organizują Strajk Generalny. – Zachęcamy wszystkich, zarówno z uczelni wyższych, jak i ze szkół, do niebrania tego dnia udziału w zajęciach dydaktycznych. Zachęcamy do włączenia się do tego wykładowców, nauczycieli – mówił aktywista Kamil z inicjatywy "Stop demontażowi edukacji".

Jedna z aktywistek opowiedziała również o środowych planach w Warszawie. – Wydarzenie centralne rozpocznie się o godz. 17. Będzie to spacer, który zacznie się pod kancelarią premiera, bo to premier pojedzie na szczyt Rady Europejskiej i tam będzie podejmował za nas decyzje. Trasa przemarszu zostanie podana wkrótce. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wokół tego duży strach, biorąc pod uwagę wydarzenia w ostatnim czasie. My też się boimy, ale jeszcze bardziej boimy się konsekwencji tego, co może się wydarzyć na szczycie Rady Europejskiej – mówiła aktywistka. Młodych aktywistów popiera Strajk Kobiet.