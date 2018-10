Warszawa. Kolejne martwe kawki na Mokotowie

Udało się uratować 15 kawek z 200 ptaków otrutych w ubiegłym tygodniu na Mokotowie. Niestety, policja przyjęła kolejne zgłoszenie o 23 ptakach. Już wiadomo, że zostały otrute środkiem na insekty.



Martwe ptaki znaleziono w okolicach ulic Jadźwingów, Bartłomieja oraz Śniardwy na warszawskim Służewcu. Pisaliśmy o tym w piątek 5 października . Znaleziono wtedy 200 martwych ptaków, a 18 z objawami zatrucia przyjął Ptasi Azyl warszawskiego zoo. Prawdopodobnie zostały otrute środkiem na insekty, wlanym do misek z wodą dla ptaków. 15 ptaków udało się uratować, trzy kawki padły mimo podawania im leków. Zdrowe ptaki zostaną wypuszczone na wolność za kilka-kilkanaście dni - informuje tvnwarszawa.pl.

- Martwe kawki zostały zabrane na sekcję zwłok, trzy były śnięte. Zostały zabrane do Ptasiego Azylu warszawskiego ZOO - powiedział portalowi asp. sztab. Robert Koniuszy, oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie. Jak podkreśla policja, nie ma pewności, że to są nowe przypadki zatrucia ptaków. Być może to kawki, które nie zostały znalezione tydzień temu.