Warszawa. Kolejne skargi ws. sytuacji w Domu Lekarza Seniora

Relacjonuje dziennikowi: Pani X przyjechała do nas zimą. W kwietniu zrobiło się bardzo ciepło, nie miała w co się ubrać. Poprosiła o wyjście. Mieszkała bardzo blisko, ale był już wtedy zakaz wychodzenia z powodu pandemii. I był też problem do rozwiązania. Powiedziała o tym dyrektorce, rzuciła "ja nic o tym nie wiem". Poszłyśmy. Od drzwi do drzwi zajęło nam to godzinę. Pani wzięła, czego potrzebowała – opowiada Marta. Były to buty, ubrania, kilka talerzyków, leki. – Z nikim się nie spotykałyśmy, nie rozmawiałyśmy. Potem dowiedziałam się, że spowodowałam zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.