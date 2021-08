Warszawa. Kolejne ulice z zieloną falą dla tramwajów. Tym razem na Woli i Grochowie

Warszawa. Więcej szybszych linii tramwajowych

Trasy na Grochowie i z placu Zawiszy do ronda Babka nie są jedynymi, na których pasażerowie oszczędzą kolejne minuty. Priorytety dla tramwajów wdrażane są od 2014 r., a efekty widać już w całym mieście. Linia nr 17 z Tarchomina dociera teraz na Służewiec o dziesięć minut szybciej, a linia nr 41 z Żerania Wschodniego – o dziewięć minut. Przejazd przez Bródno do Dworca Wileńskiego na Pradze skrócił się o trzy minu­ty, a prędkość wzrosła o 15 procent. Bardzo popularna linia nr 2 z Nowodworów do metra Młociny jedzie krócej o 5 minut, co oznacza skrócenie czasu przejazdu aż o jedną czwartą i z prędkością komunikacyjną ok. 30 km/h stanowi jedną z najszybszych linii tramwajowych w Polsce.