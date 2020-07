Warszawa. Kolejny wypadek z udziałem kierowcy autobusu. Jest reakcja policji

Komenda Stołeczna Policji informuje, że w środę funkcjonariusze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, będą sprawdzać stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierowców komunikacji miejskiej. Akcja ma dotyczyć zarówno kierowców, którzy rozpoczynających pracę, jak i tych, którzy powracają do zajezdni. Kontrola ma również dotcyzyć postojów na pętlach.

Dwa groźne wypadki w stolicy. Miasto zawiesza umowę z firmą Arriva

We wtorek doszło do kolejnego wypadku z udziałem kierowcy, który był pod wpływem narkotyków. Zarówno jeden, jak i drugi mężczyzna był zatrudniony w spółce Arriva. Stołeczny ratusz podjął decyzję, by zawiesić umowy z przewoźnikiem. Z kolei firma zapewnia, że chce przebadać wszystkich swoich kierowców narkotestami.