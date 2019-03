Warszawa. Kolizja auta SOP na moście Łazienkowskim

We wtorek rano w Warszawie doszło do kolizji z udziałem auta Służby Ochrony Państwa. Nikomu nic się nie stało. To kolejny incydent z udziałem kierowców SOP w ostatnich miesiącach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdjęcie z jednej z poprzednich stłuczek SOP (East News, Fot: Agencja SE/East News)

Jak donosi portal tvnwarszawa.pl, w kolizji wzięły udział dwa samochody. Po godzinie 9 nad Wałem Miedzeszyńskim na pasie w kierunku centrum, kierowca skody wjechał w tył peugeota. Oba auta zostały uszkodzone i zabrane na lawetę. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła te informacje. Wiadomo, że nikt nie został poszkodowany.

Edyta Wisowska z biura prasowego Służby Ochrony Państwa potwierdziła z kolei, że kierowcą skody był funkcjonariusz Służby. - Rzeczywiście jedno z aut należało do Służby Ochrony Państwa. Nie było tam osób ochranianych - dodała. Kierowcy, w oczekiwaniu na przyjazd lawety pozostawili auta na kończącym się pasie jezdni. Nie było dużych utrudnień w ruchu.

Kolejny incydent z udziałem SOP

To kolejny incydent z udziałem kierowców SOP. Według nieoficjalnych informacji, to jedna z przyczyn dymisji szefa formacji, generała Tomasza Miłkowskiego.

Zobacz także: Dymisja szefa SOP. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker komentuje

Komendant SOP znalazł się w ogniu krytyki po głośnym występie w TVN jesienią 2018 roku. Miłkowskiemu już wcześniej zarzucało się m.in. to, że rzadko pojawia się w pracy. Rzeczniczka SOP w rozmowie z Wirtualną Polską zdementowała te informacje.