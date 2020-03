Warszawa. Kominiarze wykończą "kopciuchy"

300 mln - tyle przeznaczy Warszawa na walkę ze smogiem. Lwią część pochłonie likwidacja "kopciuchów". W tym ostatnim ważną rolę odegrają kominiarze

Kominiarze rozpoczną wizyty w domach warszawiaków jeszcze w marcu. Będą podczas nich zachęcać do wymiany starych pieców. Do końca roku można ubiegać się o bezpłatną ich likwidację.

Warszawa. Kopciuchy odchodzą do lamusa

Walka ze smogiem pochłonie rekordowe 300 mln zł. Do 2022 roku mieszkańcy mają szansę na otrzymanie dofinansowania do wymiany instalacji grzewczej. Do końca tego roku, dofinansowanie może wynieść nawet 100%. W następnych latach wysokość dofinansowania będzie sukcesywnie zmniejszana, by w 2022 roku osiągnąć maksymalnie 70%