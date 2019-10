Warszawa. Komunikacja miejska 1 listopada. Dodatkowe linie autobusowe, żeby dojechać na cmentarz we Wszystkich Świętych

Duże zmiany w komunikacji miejskiej czekają mieszkańców i przyjeżdżających do Warszawy. W najbliższych dniach, z powodu Wszystkich Świętych, w stolicy pojawi się 30 dodatkowych linii autobusowych

Wszystkich Świętych wypada w tym roku w piątek. Oznacza to dłuższy weekend i dla większości Polaków trzy wolne dni, od 1 do 3 listopada. Trzeba przygotować się zatem na duży ruch na drogach, w okolicach cmentarzy przez trzy kolejne dni.

- Miasto wprowadzi ok. 1500 autobusów i 30 linii cmentarnych, w tym trzy tramwajowe 1 i 2 listopada. To liczba porównywalna do szczytu porannego w każdy dzień roboczy w mieście – przekazał dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Wiesław Witek.