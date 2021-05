Warszawa. Konflikt w Schronisku na Paluchu. "Procedura cofa nas o lata świetlne"

Wolontariusz: - Przed 10 maja proces adopcyjny był dosyć złożony. Były obowiązkowe dwa spacery przedadopcyjne z dwoma różnymi wolontariuszami. Zawsze prosiliśmy, by przed adopcją pies poznał wszystkich domowników. To szczególnie ważne i w przypadku dzieci i osób starszych. Proces był tak przemyślany, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której zwierzęta będą często wracać, albo dojdzie niestety do pogryzienia ludzi. Jeżeli w domu było zwierzę, każdorazowo byliśmy obecni przy zapoznaniu zwierząt i pomagaliśmy nawiązać dobre relacje. Pod naszą opieką są psy, które mają ciężkie problemy behawioralne. Były one trzymane przez wiele lat na łańcuchach, bite i katowane. Na nowo muszą zaufać ludziom. Proces był tak przemyślany, żeby ograniczyć maksymalne ryzyko zwrotu zaadoptowanego psa do schroniska.