Warszawa. Koniec drążenia ostatniego tunelu metra na Bródnie. Tarcza przebiła się do stacji

- Kolejne świetne informacje z budowy metra! Tarcza TBM Anna właśnie przebiła się do stacji Trocka. Oznacza to, że zakończyliśmy budowę ostatniego z sześciu odcinków tunelowych na wschodnim odcinku II linii metra. Mimo niesprzyjającej pogody, pozostałe prace również są mocno zaawansowane – już widać kształty przyszłych stacji, gotowa jest już też konstrukcja schodów peronowych na stacji Kondratowicza – podsumował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Drążenie tuneli to przełomowy i najtrudniejszy etap podczas budowy metra. Po jego zakończeniu można skupić się na pracach wykończeniowych i montażowych, takich jak układanie torowiska czy murowanie peronów stacji.

Warszawa. Najkrótszy odcinek tarczy

TBM Anna wyruszyła ze stacji Zacisze w stronę komory szybu demontażowego przy stacji Trocka 22 stycznia. To był jej najkrótszy, bo nieco ponad 650 metrowy, odcinek tunelowy. Łącznie wydrążyła 2 878 metrów. Był to ostatni z czterech tuneli budowanych na obu odcinkach w etapie 3+2 II linii metra.

Jak podkreśla ratusz, pod ziemią wciąż dużo się dzieje. Na wydrążonych wcześniej tunelach odcinka wschodniego wykonawca prowadzi prace przy budowie torowiska. Wylewane są dolne i boczne bankiety, czyli betonowe konstrukcje, do których mocowane będą kolejne elementy torowiska.

Warszawa. Tarcza TBM Anna przebiła się do stacji Trocka

Warszawa. Stacje w budowie

Duże wrażenie robi ogromna kubatura stacji Bródno. Docelowo znajdzie się tu 11 torów odstawczych. Podziemna konstrukcja stacji ma prawie 700 metrów długości. Będzie to największa podziemna konstrukcja na II linii. Widać już większość podziemnej konstrukcji stacji. Trwają prace przy budowie peronu pasażerskiego i peronów technicznych w torach odstawczych. Właśnie tu warunki dla pracowników są bardzo trudne , bo przez ogromne otwory technologiczne w stropie stacji wpada do środka mroźne powietrze. Temperatura jest niewiele wyższa niż na zewnątrz.

Trochę cieplej jest na najbardziej zaawansowanej stacji Kondratowicza. Trwają tam intensywne prace instalacyjne. W tym miejscu gotowa jest już konstrukcja schodów peronowych i niemal gotowe pomieszczenie podstacji energetycznej. Wiele części stacji jest już wydzielonych specjalnymi parawanami, aby utrzymać nieco wyższą temperaturę. To ważne np. przy wylewaniu podłóg.

W okolicach placów budowy można już zaobserwować konstrukcje wiat wejściowych do stacji. Władze miasta dążą do tego, aby pierwsi pasażerowie mogli skorzystać z nowobudowanych odcinków II linii metra w drugiej połowie 2022 r. Wtedy do dyspozycji pasażerów będzie łącznie 17 stacji, w tym 5 nowych: Zacisze, Kondratowicza i Bródno oraz Ulrychów i Bemowo.