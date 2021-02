Warszawa. Koniec procesu ws. zabójstwa w szkole w Wawrze

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", do tragedii doszło 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia w Wawrze . Emil B., 15-letni uczeń, podszedł na przerwie do Kuby, rok starszego ucznia trzeciej klasy gimnazjum. Zadał mu dziewięć ciosów nożem w głowę, szyję, klatkę piersiową i plecy. Na miejsce szybko dotarła karetka, ale Kuby nie udało się uratować.

Warszawa. Zmiana zachowania

Warszawa. Sprawca odmówił składania wyjaśnień

- Jakub miał przed sobą całe życie. Gdy 10 maja szedł do szkoły, nie wiedział, że jest to ostatni dzień jego życia. Na pewno miał inne plany. To oskarżony podjął decyzję za Jakuba - cytuje „Gazeta Wyborcza” prokurator Agnieszka Filipczak z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, autorkę aktu oskarżenia.

Przekonywała, że dla Emila B. nie ma pozytywnej prognozy kryminologicznej. - Patrząc na to, jak ukształtowana jest jego osobowość, wskazana jest konieczność izolacji go od społeczeństwa - podkreślała prok. Filipczak.

Warszawa. Matka prosi o łagodny wymiar kary

Matka oskarżonego: - Chciałam przeprosić za mojego syna. Zauważyłam, że coś złego się dzieje, chodziłam po lekarzach. Dużo spał, myślałam, że może ma cukrzycę. Nie mogę sobie wybaczyć, że nie przyszedł i nie powiedział, że ma problem. Codziennie myślę o Kubie i o tym, co się stało. Odwiedzam jego grób. Ale czasu nie mogę cofnąć. Traumę ma jedna i druga rodzina. Wiem, że nie jest to ten sam ból, który czują bliscy Kuby.

- Bardzo proszę sąd, by wziął pod uwagę, że to jest nadal dziecko. To nie jest tak, że on jest zły. Pogubił się. Narkotyki mu głowę zjadły. Chciałbym, żeby miał leczenie, żeby przeszedł terapię. Życie mojego syna jest w rękach sądu. Wierzę w mądrość. Proszę o łagodny wymiar kary - cytuje dziennik jej wypowiedź.