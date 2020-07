Warszawa. Koniec przebudowy ul. Górczewskiej. Duże zmiany

Jak podkreśla stołeczny ratusz, katalizatorem zmian była budowa drugiej linii metra. Po otwarciu nowych stacji z części ulicy zniknął buspas. W jego miejsce po obu stronach pojawiły się postulowane przez mieszkańców nowe miejsca parkingowe. Jest ich więcej niż przed przebudową. Tym samym geometria ul. Górczewskiej została dostosowana do przekroju ul. Leszno, która jest naturalnym przedłużeniem ul. Górczewskiej w kierunku centrum.

- To przykład tego, w jaki sposób można pogodzić racje wszystkich. Interesy z jednej strony kierowców, z drugiej strony – pieszych, również rowerzystów. Mamy więcej zieleni, nowe chodniki antysmogowe, mamy nową ścieżkę rowerową, zostały uporządkowane miejsca do parkowania i jest ich więcej. Wszystko to w sposób jak najbardziej nowoczesny – mówił Rafał Trzaskowski.