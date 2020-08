Warszawa. Koniec wakacji w komunikacji publicznej

Od wtorku, 1 września, w komunikacji publicznej przestaną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy. Dodatkowo wejdą w życie zmiany, usprawniające komunikację na Białołęce, Targówku, Ursynowie i w Ząbkach.

Warszawa. Zmiany w kursowaniu autobusów

Jak poinformował stołeczny ratusz, wraz z początkiem września dla autobusów przestaną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd ograniczeń w liczbie pasażerów, niewiele różniły się one od zwykłych i dotyczyły głównie linii strefowych: 110, 140, 150, 250, 340, 511, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 736, 738, 739, 742 i 750.

Od początku nowego roku szkolnego planowane jest także przywrócenie kursów autobusów, dowożących uczniów do szkół. Zostały one zawieszone w pierwszym kwartale tego roku na liniach: 115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 201, 211, 213, 326, 401, 411, 504 i 522. Na trasy ponownie wyjadą autobusy linii: 304, 320, 323, 332 i 379.

Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany stałe, usprawniające komunikację miejską na Białołęce, Targówku, Ursynowie i w Ząbkach.

Warszawa. Rozkłady jazdy tramwajów i metra

Od 31 sierpnia dla tramwajów zostaną przywrócone przedwakacyjne rozkłady jazdy. Składy linii 1, 2, 9 i 31 będą podjeżdżały na przystanki w godzinach szczytu co 4 minuty (linii 33 co 6 minut), a pozostałych linii co ok. 8 minut.

Trwa remont pętli Cm. Wolski. Z tego powodu od poniedziałku, 31 sierpnia, kursowanie tramwajów linii 13 zostanie przywrócone na trasie wydłużonej:

13: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – … – Powstańców Śląskich – PIASKI.

Równocześnie zostanie przywrócony ruch tramwajowy na ulicy Rembielińskiej. Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 25 i 41, a dla tramwajów linii 1, 3 i 4 zostaną przywrócone trasy podstawowe.

Od wtorku, 1 września, pociągi metra linii M1 i M2 także wrócą do podstawowych rozkładów jazdy. Składy na pierwszej linii będą podjeżdżały w szczycie co 2.20 minuty, poza szczytem co 4 minuty, w soboty co 4.50, a w niedziele co 5.30. Natomiast w przypadku linii M2 będzie to: 2.50 minuty w szczycie, co 6 poza szczytem i w soboty oraz co 6.30 w niedziele.

Warszawa. 152 na Cieślewskich

Na ulicy Cieślewskich kończą się prace budowlane. Została ona dostosowana do potrzeb autobusów komunikacji miejskiej - łuki są szersze, a na jezdni są specjalne progi zwalniające. Powstały tu też nowe przystanki, z których w sobotę, 29 sierpnia, odjadą pierwsi pasażerowie. Wybrane kursy autobusów linii 152 będą miały trasę wydłużoną:

152: TARCHOMIN – … – Ciupagi – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Olsztyńska – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Na wydłużonej trasie autobusy będą kursowały co 30 minut, a na wspólnym odcinku trasy co 10 minut w szczycie i co 15 minut poza nim oraz w święta. Rozkład będzie skoordynowany z pociągami na stacji Płudy. Na trasie wydłużonej autobus dowiezie uczniów z rejonu ulicy Cieślewskich do szkoły przy ulicy Hemara.

Warszawa. 262 na Zaciszu, 245 do Ząbek

Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje społeczne, dotyczące zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii M2 na Pradze i Targówku. Efektem pracy zespołu był nowy, zmieniony układ komunikacyjny, w którym znalazła się nowa linia 262. Zapewni ona połączenie południowej i wschodniej części Zacisza ze stacją metra. Urząd Dzielnicy Targówek wybudował przystanki na Zaciszu i dzięki temu od soboty, 29 sierpnia, autobusy pojadą trasą:

262: METRO TROCKA – Trocka – Radzymińska – Tarnogórska – Tużycka – Potulicka – Łodygowa – LEWINÓW.

Autobusy linii 262 będą jeździły co 15 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza nim i w weekendy. Zastąpią one kursy wariantowe linii 199 do przystanków Krzesiwa i Diamentowa.

Od tego samego dnia zmieni się charakter linii 345. Autobusy będą jeździły we wszystkie dni tygodnia, więc numer linii zmieni się na 245. Trasa będzie taka sama jak dotychczas, a częstotliwość – co 15 minut w szczycie i co 30 minut poza szczytem i w weekendy. Rozkład jazdy z pętli Metro Trocka i przystanku Lewinów zostanie skoordynowany z rozkładem linii 262.

Zmiany na Karczunkowskiej

Po otwarciu wiaduktu na ulicy Karczunkowskiej przyszedł czas na wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej. O zmiany te wnioskowały samorządy Raszyna i Lesznowoli. Autobusy linii 209 i 809 dojadą do nowych pętli: Dawidy i PKP Jeziorki. Od soboty, 29 sierpnia, autobusy będą jeździły:

209: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – DAWIDY;

239: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego (powrót: Puławska – Romera – Herbsta) – Poleczki – Taneczna – Krasnowolska – KRASNOWOLA;

715: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczunkowska – Zgorzała: Dawidowska – Zamienie: Dawidowska – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe: Starzyńskiego – Warszawska – ... – P+R AL. KRAKOWSKA,

737: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczunkowska – Zgorzała: Postępu – ... – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.,

809: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Karczunkowska – PKP JEZIORKI.