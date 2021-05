Warszawa. Kontroler uderzony w głowę kantówką. Sprawa trafi do sądu

Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie, do zdarzenia doszło w czwartek, 29 kwietnia. Ok. godz. 15.10 dwóch kontrolerów pracowało na ul. Inflanckiej. Wystawiali dokument opłaty dodatkowej po tym, jak zauważyli, że w jednym z samochodów nie ma ważnego biletu za parkowanie. Wtedy przyszedł jego kierowca i zaczął się awanturować. Mężczyzna po krótkiej wymianie zdań podszedł do pracownika i kopnął go w ramię. Chwilę potem wyjął z samochodu drewnianą kantówkę i uderzył nią kontrolera w głowę. Następnie odjechał.