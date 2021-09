Warszawa. Kontrowersyjny napis na samochodzie Straży Granicznej

- Tylko dzisiaj do godziny 17 udaremniono ponad 354 próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. To rekord. Wydaje się więc, że przedłużenie stanu wyjątkowego będzie zasadne. Gdy wniosek zostanie do mnie skierowany, zwrócę się w tej sprawie do Sejmu - podkreślił Andrzej Duda.