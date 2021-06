Warszawa. Koralowce w przesyłce z Indonezji. Na lotnisku udaremniono przemyt

Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej, "stołeczny ogród przyjął łącznie 764 żywych osobników różnych gatunków koralowców. Spośród nich 259 osobników trafiło do akwariów ZOO w Warszawie, 326 koralowców pojechało do wrocławskiego ZOO, a 179 do płockiego". Zwierzęta są już bezpieczne. Sprawę prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.