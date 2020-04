Warszawa. Koronawirus. Tęsknota za galerią handlową

To jeszcze odległy moment, gdy znów zaczną działać pałace konsumpcji. Jednak galerie już opracowują strategię powrotu do rutynowego funkcjonowania. To jednak - wszystko na to wskazuje, nie będzie już wyglądało tak samo. Wielki handel zmieni się nieodwracalnie.



Na początku wprowadzanych zmian straż miejska monitorowała galerie handlowe. Obecnie są one zamknięte (PAP)