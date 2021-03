Do wezwania ratowników na ursynowski przystanek doszło w poniedziałek po południu. Kierująca autobusem stołecznej komunikacji na linii 195, choć w dobrym stanie przyszła na dyżur i bez przeszkód rozpoczęła pracę, czuła się w pracy coraz gorzej. Wreszcie, w uzgodnieniu z dyspozytorem ruchu, którego powiadomiła o złym samopoczuciu, zatrzymała się na przystanku i w zatoczce czekała na przyjazd karetki.

Szybki test na obecność COVID-19, jaki przeprowadzili na miejscu ratownicy medyczni, okazał się pozytywny. W kilkanaście minut wiadomo już było, co mogło być przyczyną pogarszającego się błyskawicznie stanu zdrowia kierującej autobusem.

Warszawa. Koronawirus w autobusie. Kierująca na izolację, pojazd do dezynfekcji

Opuszczony przez pasażerów autobus został ostawiony do zajezdni przez zmienniczkę. Tam poddano go skrupulatnej dezynfekcji. Chora pracownica MZA odwieziona została do domu, gdzie - jeśli jej stan zdrowia nie będzie ulegał pogorszeniu - pozostawać będzie w najbliższych dniach w izolacji.