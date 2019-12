Leo Express na trasie Warszawa-Kraków? Czeski przewoźnik chce rozbić monopol PKP

Wi-Fi, filmy, strefa dla dzieci, czyli czeski komfort na polskich torach. Spółka Leo Express, która już obsługuje kilka połączeń kolejowych na południu Polski, chce uruchomić nowe połączenie. Tym razem między Warszawą i Krakowem.

Czeski przewoźnik złożył już wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego i czeka na decyzję. Taką informacje podaje branżowy portal Rynek Kolejowy. Jeśli Leo Express dostanie zgodę na otwarty dostęp do trasy Warszawa-Kraków, może czekać nas rewolucja.

Monopol bowiem na to połączenie ma bowiem PKP Intercity. To najpopularniejsza i najbardziej dochodowa trasa polskiego przewoźnika.

Co czeka pasażerów w składach Leo Express? Możemy się spodziewać podobnych udogodnień, jak podczas podróży tanimi liniami lotniczymi. Im wcześniej kupimy bilet, tym mniej zapłacimy. W pociągach są takie udogodnienia jak m.in.: darmowe WiFi, strefa zabaw dla dzieci, gry planszowe, filmy, luksusowa sekcja premium, strefa ciszy , stoliki do pracy i gniazdka elektryczne.

- Mamy również zgodę na uruchomienie połączeń z Medyki do Czech - przypomniał Juraj Andrejka, rzecznik Leo Express.

Czeski przewoźnik zadebiutował w Polsce w lipcu 2018 roku. Wtedy uruchomili połączenie pomiędzy Pragą, Katowicami i Krakowem. Czas jazdy z Krakowa do Pragi to 6 godzin 35 minut, a z Katowic do Pragi 4 godziny 42 minuty.