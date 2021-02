Warszawa. "Król Dopalaczy" znów z odroczeniem. Rozprawa przesunięta po raz dziewiąty

Tym razem na przeszkodzie stanęła nieobecność współoskarżonej Pauliny C., partnerki Jana S. Przekazała w środę zwolnienie lekarskie, które zostało uwzględnione przez sąd.

Jan S. ma postawiony przez prokuraturę zarzut popełnienia 17 przestępstw. Zarzuca mu się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą produkującą dopalacze i wprowadzającą do obrotu środki psychoaktywne.

Prokuratura ma dowody na to, że grupa kierowana przez Jana S. od marca 2014 do stycznia 2020 roku wprowadzała do obrotu substancje zawierające najróżniejsze chemiczne składniki, w tym N-etyloheksedron, fentanyl, jak też inne z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz katynonów. Według śledczych, za sprawą dopalaczy rozprowadzanych przez gang "Króla", zmarło przynajmniej pięć osób.