Warszawa. Krystyna i Elżbieta drążą temat drugiej linii metra

Warszawa. Potężne tarcze TBM będą drążyć na Bemowie

Przed tarczami niemałe wyzwanie, bo do przewiercenia mają łącznie 2735 metrów - 1366 metrów tunelu prawego i 1369 metrów tunelu lewego. Celem urządzeń nie jest jedynie przebicie się przez wyznaczony odcinek. Maszyny zainstalują w tunelach 1824 pierścienie. By obsłużyć 24 pracę Krystyny i Elisabetty potrzebna będzie załoga składająca się 12 osób.

Warszawa wyda miliard złotych

Planowany bemowski odcinek między stacjami Ulrychów i Powstańców Śląskich, ma liczyć łącznie około 2,5 kilometra, co czyni go najkrótszym fragmentem drugiej linii metra. Nie oznacza to jednak, że koszty jego budowy będą małe. Wartość inwestycji to 956 milionów złotych, a wykonawca zobowiązał się zakończyć pracę do listopada 2021 roku. Pieniądze na budowę odcinka pochodzą częściowo z budżetu miasta, a częściowo z unijnego Funduszu Spójności, działającego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.