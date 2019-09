Warszawa. Kryzys w areszcie na Grochowie. Pracownicy sami kupują… papier toaletowy

Przepracowani strażnicy, brak podstawowych środków czystości i konwojowanie chorych więźniów aż do Łodzi – tak wygląda codzienność w warszawskim areszcie śledczym na Grochowie. Kontrolę w placówce przeprowadzono na polecenie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

W areszcie brakuje też podstawowych środków czystości. Papier toaletowy, mydło czy płyn do naczyń pracownicy kupują za własne pieniądze. Podobnie z długopisami, papierem czy pozostałymi materiałami biurowymi – wylicza piątkowa "Gazeta Wyborcza".

Jeśli któryś z osadzonych w areszcie zachoruje, trzeba go konwojować do szpitala w Łodzi. Strażnicy więzienni z Grochowa tłumaczą to tym, że w Warszawie nie ma szpitala dla więźniów. Jednostka taka działała na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej. Więzienie jednak zostało zlikwidowane i powołano tam muzeum Żołnierzy Wyklętych.