Warszawa. Kucharze z Usrynowa pomagają sąsiadom i lekarzom

Warszawska branża gastronomiczna nie pozostaje bierna w obliczu zagrożenia koronawirusem. Ursynowscy kucharze postanowili zadbać zarówno o zdrowie starszych sąsiadów, jak i personel medyczny, który w tym czasie zdecydowanie nie próżnuje. Inicjatywa, którą pochwalili się w mediach społecznościowych, wywołała lawinę komentarzy i salwę zachwytu. Piękny gest, pisali internauci.

Koronawirus w Warszawie. Uwielbiane lokale pomagają sąsiadom sąsiadom i lekarzom

Restauracje "Mały Belgrad" i "Bałkański Kocioł" mimo że na ten moment zawiesiły swoją działalność, postanowiły dołączyć do akcji #gastro pomaga i zadbać zarówno o sąsiadów w podeszłym wieku, jak i lekarzy czy kombatantów, oferując im dowóz ciepłych posiłków.

-Mamy trochę zapasów spożywczych i zawodowych kucharzy, chętnych do spędzenia swojego wolnego czasu w kuchni. Chcemy pomagać. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was lub Waszych bliskich potrzebuje ciepłego posiłku. Ugotujemy i przywieziemy pod wskazany adres. Nie za kasę- czytamy na facebookowej stronie restauracji Mały Belgrad.

W niedzielę restauracja wydała blisko 40 gorących i pożywnych zup dla lekarzy oraz mieszkańców. Na poniedziałek zebrali kolejne 60 zamówień. Organizatorzy na każdym kroku podkreślają, że pamiętają o ostrożności, by nie przyczyniać się do roznoszenia wirusa. Dodajmy, że na Ursynowie z inicjatywy Bartosza Dominiaka, wiceburmistrza dzielnicy, powstała specjalna mapa „Knajpy na Ursynowie- na wynos i z dostawą”, która ma na celu zachęcenie klientów do zamawiania na wynos, a także wspierania lokalnego biznesu.