Warszawa. Kultowe kino wraca na mapę stolicy

Kino Praha po prawie 6 miesiącach nieobecności wraca z seansami i spektaklami teatralnymi. Budynkiem przy ul. Jagiellońskiej na Pradze-Północ zarządza Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

– Duża sala jest przygotowywana do działalności teatralnej oraz koncertowej. Do czasu jej otwarcia skupiamy się na rozwinięciu propozycji kinowej. Zależy mi bardzo, aby docelowo nowa siedziba stała się miejscem prezentacji wielu dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych. Miejscem, do którego chętnie będą przychodzili miłośnicy sztuki, by rozmawiać o niej przy aromatycznej kawie w Kiepura Cafe – zapowiedziała szefowa placówki.